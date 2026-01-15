亞泥外包廠員工遭掩埋意外身亡 該作業區停工改善

亞泥今天公告，中菱企業承攬亞泥花蓮製造廠石灰石細料堆置區裝車作業，並由該公司員工操作挖掘機進行鏟挖作業，1月8日12:50分1名中菱的員工，遭石灰石細料崩落掩埋死亡。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞泥（1102）今天公告，中菱企業公司承攬亞泥花蓮製造廠石灰石細料堆置區裝車作業，並由該公司員工操作挖掘機進行鏟挖作業，1月8日12:50分1名中菱的員工，遭石灰石細料崩落掩埋死亡。

亞泥表示，由監視器畫面得知，中菱1名員工於1月8日12:50下車後，因不明原因走至石灰石堆置區下方，約1分鐘後遭上方細料堆崩落掩埋。

鄰近怪手司機因15分鐘無法聯繫該司機，故前往現場查看，並於13:25發現罹災者遭掩埋，將罹災者救出後，救護車及警車約13:40抵達現場後，判定罹災者已明顯死亡。

亞泥指出，事發後公司依規定進行通報，由勞動部職業安全衛生署派員至現場檢查，自1月9日17時起立即停工全面檢查和改善，今天收到勞動部職業安全衛生署通知，停工範圍為亞洲水泥花蓮製造廠石灰石堆置區作業及其場所。

中菱企業已先支付家屬慰問金及喪葬費用，並與家屬約妥1月15日洽談和解事宜，將於1月22日前支付死亡補償，亞泥將持續督促與關切和解情形。

亞泥指出，因應本次停工處分，花蓮製造廠將盡力透過調派不同料源及礦場生產調度等方式，降低對花蓮廠生產的影響。對於本次事件深表遺憾，未來將針對工作場所進行風險盤點與作業流程優化，以及強化人員安全教育訓練，提升職場環境安全，確保職安管理效能；後續將依據職業安全衛生署來函指示之復工條件與程序申請復工事宜。

