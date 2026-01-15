中信卡2025年刷出新天量 刷卡金額破兆、收單金額逾9300億

中國信託銀行統計，2025年度信用卡及簽帳金融卡合計刷卡金額突破新臺幣1兆元大關。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託銀行統計，2025年度信用卡及簽帳金融卡合計刷卡金額突破新臺幣1兆元大關，其中信用卡累計消費金額達8900億元、簽帳金融卡達1300億元，榮登年度刷卡王；在積極布建多元刷卡機、手機刷卡機及跨境收款等基礎建設下，2025年收單金額也突破9300億元。

根據各發卡行最新公告，至2025年12月的信用卡業績統計，中信卡2025年12月流通卡數945.8萬張、有效卡數668.5萬張，當月簽帳金額839億元。三大數字均贏過國泰世華、玉山銀行、台北富邦等大型發卡行，持續穩坐「三冠王」。且中信銀2025年全年累計刷出突破兆元、高達1兆200億元的消費金額，更打破自身2024年的紀錄，較2024年的9302億元年增近1成（9.7%），續創新高，穩坐年度「刷卡王」寶座。

中信銀行分析刷卡、收單金額紛創新高的原因，包括長期經營零售金融、社群平臺、交通旅遊、百貨休閒4大生態圈，透過結盟領導品牌發展聯名卡、收單服務、行動支付及會員點數等合作，滿足跨場域、高頻率消費需求。

在零售金融領域，推出中國信託uniopen聯名卡深耕日常消費；於社群平臺綁定中國信託LINE Pay卡、中國信託foodpanda卡，提升交易黏著度；交通旅遊場域藉由中油聯名卡、和泰聯名卡與中華航空聯名卡，串聯通行需求；百貨休閒則與33間百貨購物中心合作，打造全方位購物體驗。四大生態圈帶動中信卡發卡數與消費金額成長，並運用API技術整合支付功能至不同場景電子錢包，從交易付款、即時入點、跨場景兌換到回購，形成完整點數循環經濟。

在持卡人最關注的｢消費回饋｣方面，則是針對不同消費族群，提供有感回饋提升消費動機，其中「uniopen聯名卡」於統一集團消費免領券，綁定icash Pay且完成踩點任務最高回饋可達11%，國外實體商店消費最高回饋11%。中國信託LINE Pay卡攜手Hotels.com、台灣虎航、屈臣氏、蝦皮購物等品牌提供最高16%回饋，中華航空聯名卡消費最優6元回饋1哩，再享晉升華夏金卡會籍最優2年、全球航線機票86折起與專屬報到櫃檯等禮遇。

深受開車族喜愛的中油聯名卡，加油享最高6.8%回饋。中國信託遠東SOGO聯名卡館內消費享最高20%回饋、還可於大巨蛋秀泰影城購票85折，台北大巨蛋看演唱會、棒球賽享最高10%回饋。中國信託Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡，則可於日系品牌匯聚的館內消費享最高6%回饋。

