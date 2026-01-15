Omdia：全球智慧型手機市場回溫不均 成本壓力是今年最大變數

研調機構Omdia指出，2025年第四季全球智慧型手機出貨量年增4%，在季節性需求回溫與通路庫存水位改善帶動下，市場呈現溫和復甦。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構Omdia指出，2025年第四季全球智慧型手機出貨量年增4%，在季節性需求回溫與通路庫存水位改善帶動下，市場呈現溫和復甦。不過，整體成長動能仍高度集中於少數龍頭品牌，新興市場支撐下半年的反彈表現，隨著零組件成本攀升，產業已提前感受到2026年的結構性壓力。

Omdia最新報告顯示，2025全年全球智慧型手機出貨量約12.5億支、年增2%，呈現「上半年疲弱、下半年轉強」的走勢。其中，已開發市場換機動能仍顯保守，新興市場則受惠經濟活動回溫與通路調整告一段落，成為推升出貨的主要引擎。

從品牌結構來看，第四季成長主要由龍頭廠商帶動。Apple以約25%市佔率居全球第一，並連續第三年蟬聯年度出貨冠軍；Samsung則以約18%市佔排名第二，成長動能來自300美元以下中低階機種放量。中國品牌方面，小米維持第三名，vivo表現受惠於印度市場需求，OPPO則在出貨回溫後重返全球前五名行列，顯示品牌集中度持續提高。

值得注意的是，Omdia指出，儘管市場出貨回升，但供應鏈端的成本壓力已逐步浮現，並在第四季開始對產業形成實質影響。隨著DRAM供給趨緊，包括LPDDR4與LPDDR5在內的記憶體價格上揚，對高度價格敏感的入門機種衝擊尤為明顯，零組件成本占整體物料清單（BOM）比重提高，壓縮品牌調整空間。

Omdia分析，面對半導體與記憶體成本攀升，加上消費者換機週期延長，手機品牌正重新調整產品與定價策略，包括收斂硬體配置、調整新品發表節奏，並透過服務、舊換新方案與生態系綁定，提高整體售價與獲利結構。同時，市場亦出現規模競逐趨勢，藉由整併與資源整合，提升採購與供應鏈議價能力。

其中，realme自2026年起正式整合至OPPO體系，被視為產業邁向集中化的前兆。Omdia認為，在成本壓力持續存在的情況下，具備規模與供應鏈優勢的品牌，將更有能力維持競爭力，產業結構恐進一步向頭部廠商傾斜。

整體而言，Omdia認為，全球智慧型手機市場雖已走出低谷，但復甦力道並不平均。隨著成本端不確定性升高，2026年市場焦點將不再僅是出貨量回升，而是品牌如何在價格、配置與供應鏈之間取得平衡，考驗產業長期競爭力與經營韌性。

