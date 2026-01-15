台積電成全村的希望！ADR狂噴、ASML也瘋漲

台積電15日法說會釋出亮眼財報。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電15日法說會繳出亮眼成績單，董事長魏哲家也指出，AI應用帶動半導體產業持續旺盛，預估台積電2026年又是強勁成長的一年，會持續超越產業表現，以美元計營收估年增近30%，續成長並創新高。利多消息帶動台積電ADR週四盤前狂飆6%，連帶半導體設備巨擘ASML也受到激勵，大漲7%。

台積電2025年第四季財報繳出佳績，以美元計第四季營收為337.3億美元，年增25.5%，季增1.9%，創新高；毛利率為62.3%，營業利益率為54%，淨利率為 48.3%，皆超標並創新高，稅後淨利衝達5057.4億元，季增11.8%、年增35%，創獲利新高，每股純益為新台幣19.5元。全年每股純益為新台幣66.25元，較2024年的45.25元成長46.4%。

展望2026第一季，受惠AI對先進製程持續強勁，台積電預估營收將介於346至358億美元之間，中間值352億美元，季增約4.36%，營收續創新高，毛利率達63.5%至65%，營業利益率達54%至56%，獲利雙率續創新高。

由於業績亮眼，帶動台積電ADR盤前大漲逾6%，台北時間15日晚間7點09分，暫報346.31美元，漲幅5.86%；半導體設備巨擘ASML也受到激勵，盤中一度大漲7%，隨後漲幅稍微收斂。輝達盤前漲1.71%，AMD盤前漲2.2%。

