前櫃員主任偷現金遭起訴 一銀：已全數追回款項 持續強化風控

第一銀行大湳分行前櫃員主任因挪用庫存現金遭起訴，一銀發表聲明指出，該案為一銀主動發現，並未挪用客戶存款，且已全數追回挪用款項。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於第一銀行大湳分行前櫃員主任因挪用庫存現金遭起訴一事，一銀發表聲明指出，該案為一銀主動發現，並未挪用客戶存款，客戶權益不受影響，並已全數追回挪用款項；一銀強調，已就缺失擬定具體精進措施，持續強化風險控管機制，落實執行相關內控。

一銀今發表3點聲明如下：

1.本案係大湳分行前櫃員主任違反銀行員道德操守之單一個案，第一銀行已將該行員解職，並進行全面檢討，杜絕此類情事再次發生。

2.本案係第一銀行主動發現，未挪用客戶存款，客戶權益不受影響，並已全數追回挪用款項。

3.針對金管會裁罰，第一銀行已就缺失擬定具體精進措施，持續強化風險控管機制，落實執行相關內控。

一銀桃園市八德區大湳分行46歲李姓櫃員主任，涉嫌利用職務之便監守自盜，每次摸走幾張千元大鈔，短短1年多A走629萬餘元，用以彌補投資股票、期貨損失等；2024年10月業務交接清點時被揭發，桃園地檢署近日依「銀行法」銀行職員背信罪將李女起訴，而李女自白犯罪並主動繳回侵占款項，應依規定減輕其刑。

