踩雷看太多了！修車師傅勸「最好別買」這7款日系車

〔財經頻道／綜合報導〕美國理財網站《GOBankingRates》，美國知名修車廠German Car Depot的老闆兼技師Alan Gelfand表示，某些日本車款存在長期機械性缺陷，已被獨立技師以及美國多家權威媒體評估出問題。他建議「購車前務必做功課、進行完整檢測，並以可靠性優先，而非品牌或第一印象。」以下是他建議立即停止購買的7款日本汽車，如果你原本打算購買，最好重新考慮或確保完整檢測，以保護荷包。

1.Nissan Altima：Nissan Altima最大問題在於其CVT變速箱。《Car and Driver》指出，隨著車齡增長，Altima常出現震動和加速遲滯的情況。Gelfand表示「Altima的變速箱容易在不到10萬英里時出現重大性能問題，包括抖動和動力損失。」Cars.com指出，保固到期後更換CVT費用可能高達3500美元以上。常見警示包括加速異常、異音及高轉速卻動力不足。

2.Toyota RAV4 Prime：專家Lauren Fix表示「RAV4 Prime插電混合動力車的複雜設計，可能造成電池散熱及油電動力系統故障。」《Consumer Reports》指出，車主常遇到系統錯誤、電子故障以及維修時間過長，包括關鍵混合動力系統的召回。電氣故障如螢幕鎖死、充電失敗、電池警示都是警訊。

3.Honda Passport：Honda Passport第一代存在驅動系統震動以及複雜電子系統問題。《Consumer Reports》指出，部分車主在行駛不到5萬英里時就需多次維修。Gelfand表示「保固期後，驅動系統維修費用高昂，使此SUV成為高風險投資。」常見警訊包括警示燈、換檔困難或全時四輪驅動延遲。

4.Infiniti QX60：豪華不等於耐用，Infiniti QX60在電氣系統與CVT方面評分不佳。車主反應，傳動系統突然故障與持續電氣問題常導致高額維修費用及二手價下降。Gelfand表示，「隨著車齡增加，維修費甚至可能超過車價，尤其豪華車維修費更高。」變速箱抖動及頻繁警示燈是預兆。

5.Mitsubishi Outlander：Fix指出，Outlander電子系統不可靠、驅動系統震動，且整體做工參差不齊。《Consumer Reports》對近期車型僅給出「一般」可靠性評價。車主反應，資訊娛樂系統故障、充電埠失靈以及維修部門難以解決重複故障。選車時應留意警示燈、維修紀錄不完整或怠速異常噪音。

6.Subaru Ascent：Subaru Ascent長期困擾車主的墊片漏油問題仍在影響新款車型。Olive.com詳細報導，部分車主在約10萬英里時出現石墨塗層墊片故障，導致機油與冷卻液洩漏。Gelfand表示，「維修這些漏油問題不便宜，加上冷卻與傳動系統額外費用，使車主使用負擔更重。」

7.Mazda CX-9：Mazda CX-9 2.5L渦輪增壓引擎易積碳及渦輪損壞，尤其忽略定期保養時。清理嚴重積碳也費時費錢，Gelfand表示，「動力下降與燒機油氣味是經典警訊。」

