凱擘結盟韓國電信KT 頂級AI機上盒最快Q2強勢登台

〔記者邱巧貞／台北報導〕凱擘大寬頻今（15）日宣布，與南韓電信業龍頭韓國電信（KT Corporation，簡稱KT）簽署策略合作備忘錄（MOU），正式啟動在數位內容、人工智慧（AI）應用與智慧家庭等多元領域的跨國合作。

隨著4K高畫質與OTT串流服務成為家庭娛樂標配，消費者對影音體驗的期待，已從單純追求畫面升級，進一步延伸到音效表現、操作流暢度與跨設備整合。

今年適逢凱擘大寬頻成立30週年，董事長王鴻紳表示，凱擘長期投入高額預算同步歐美寬頻技術，目前也推出高速對稱頻寬，結合新一代Wi-Fi7技術，提升同時多人、多設備上網穩定度，為家戶打造零死角連網環境，並與趨勢科技獨家合作推出網路守護家服務，保障用戶連網安全。他強調：「與國際領先業者KT合作，能引進更先進的技術經驗，加速台灣智慧家庭服務的升級。」

韓國電信（KT）是韓國最具規模與影響力的綜合型資通訊集團之一。事業版圖橫跨電信、媒體、雲端、AI、資安、金融與不動產，其中，媒體業務成為近年重點布局，旗下涵蓋IPTV「Genie TV」、衛星電視「kt Skylife」、有線電視「kt HCN」，以及內容製作與投資單位「kt Studio Genie」與kt ENA，並積極投入原創內容製作與國際合作，代表作包括《非常律師禹英禑》、《綁架之日》、《白晝之月》等，也與 Netflix、Amazon Prime Video等全球OTT平台合作拓展海外市場。

未來，亦會與凱擘大寬頻合作，提供其自製的原創影視內容，可望於台灣大哥大旗下的MyVideo平台上架，雙方也將在節目企畫、行銷推廣等層面深化合作。

KT執行副總金采喜表示，KT近年積極發展結合大型語言模型（LLM）的AI服務，並嘗試將原本以行動裝置為主的AI能力，延伸至家庭電視等大螢幕場景，讓不同年齡層用戶都能以自然語音進行互動，這將成為雙方合作的重要方向。

雙方亦積極評估人工智慧技術的整合應用，包括將KT在語音辨識、智慧推薦、對話式AI等領域的技術經驗，導入凱擘大寬頻現有平台與服務。

除了內容與AI應用外，凱擘也將攜手KT導入其具代表性的Soundbar 機上盒，主打「一機整合」的家庭娛樂概念。該設備可同時支援Netflix、YouTube、MyVideo、HBO Max、Disney+ 等主流OTT平台，並搭載國際音響品牌Harman Kardon，支援Dolby Atmos劇院級音效與Voice Boost 人聲強化功能，提供消費者更具包覆感與層次感的聽覺體驗。

對此，凱擘大寬頻董事長王鴻紳透露，目前正與韓國方面洽談細節，新產品預期在第二季推出，此外，第二季亦會推出結合高速網路的高階整合方案，並計畫投入大規模的專案補貼，他表示，這不僅是商業模式的一大突破，更是為了帶給用戶最頂級的體驗，請大家期待。

