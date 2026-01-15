通信網路添新兵 大大寬頻1月21日登錄興櫃

大大寬頻董事長張銘志。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕通信網路族群將添新兵!全光纖寬頻公司大大寬頻（7901）今日召開興櫃前法說會，董事長張銘志表示，不同於傳統業者受限於光電混合同軸電纜（HFC）的架構缺陷，大大寬頻具備100% FTTH（光纖到戶）的架構優勢，在10G-PON技術架構可提供極高速的對稱頻寬，在AI運算、超高畫質影音及智慧家庭需求爆發的今日，大大寬頻的FTTH光纖網路已成為不可或缺的基礎建設，未來將全面加速光纖覆蓋率與區域併購整合。大大寬頻預計1月21日登錄興櫃。

大大寬頻去年底增資時，獲得電信龍頭中華電信（2412） 8%股權投資戰略結盟，張銘志說，此次結盟具備極高的資源互補性，中華電信提供強大的骨幹網路（Backbone）、雲端資源與5G頻譜優勢，大大寬頻則憑藉靈活的經營韌性，負責用戶端的「最後一哩路」、品牌服務體驗與數位加值，實現行動加固網的無縫連網體驗，而透過與中華電信的優質骨幹網路整合，大大寬頻更能為資料中心IDC與企業專網提供高速、穩定、大頻寬的連線服務。

大大寬頻目前股權結構中，大豐有線電視持股60.2%、中華電信8%、策略投資人以及券商團9.5%、員工及大豐原股東22.3%，而大大寬頻100%持有高雄大大新寬頻公司、持有台灣寬頻通訊TBC 12.7%。

大大寬頻自有戶數目前已達 18.4 萬戶，連續五年（2020-2024）戶數增長超過雙位數，營收規模隨用戶數穩定擴張。2023年至2024年，營業收入由7.1億元成長至8.3億元，年成長率達17.4%。2025年上半年營收已達4.5億元，較去年同期成長12.2%。2024年及2025年上半年稅後盈餘分別達2.3億元及1.25億元。

大大寬頻受惠於高頻寬需求轉型，360M以上高速用戶佔比已達45%，推升ARPU成長並維持長期毛利率在50%以上的目標。

