廣達旺年會來了！副總楊麒令：今年AI業務貢獻繼續三位數成長

廣達副總楊麒令指出，今年AI全年貢獻可望維持至少三位數成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）今日舉辦旺年會，資深副總暨雲達科技總經理楊麒令受訪時指出，隨著AI相關需求持續擴大，今年AI業務成長動能仍在上修，全年貢獻可望維持至少三位數成長，且目前訂單能見度已不僅止於2027年，顯示AI伺服器需求並非短期循環，而是結構性成長趨勢。

楊麒令表示，近期觀察到AI客戶持續擴大採購規模，整體需求方向仍「往上走」，在訂單動能推升下，今年業務成長有機會延續先前對三位數成長的看法，至於是否達到較高的三位數水準，仍需視後續出貨與專案進度而定。

在能見度方面，楊麒令指出，過去對AI業務的可視範圍約落在2027年，目前已可看得更遠。隨著AI產品路線逐步明朗，包括後續在GPU與平台世代的演進，產業發展方向將更加清晰。他也強調，AI產業並不存在所謂泡沫，除了運算需求持續擴張外，資料中心建設本身仍在推進，支撐中長期需求動能。

針對供應鏈狀況，楊麒令表示，目前AI訓練與推論需求仍高度仰賴GPU平台，相關供應以高頻寬記憶體（HBM）為主，價格事宜已預先談妥，短期不致出現大幅波動。相較之下，部分採用DDR5的產品可能受到影響，但在資源配置上，伺服器需求仍被優先供應，整體供需風險可控。

他也提到，近期市場關注美國資料中心用電議題，甚至出現資料中心需自付電力成本的討論，顯示AI建設已進一步牽動基礎設施層級，反映需求並非僅止於設備採購，而是長期投入。

在資本支出方面，楊麒令透露，去年約200億元，今年尚未最終定案，但在業務維持高速成長下，產能仍需持續推進，資本支出不排除進一步加碼；布局方面，目前仍以美國為主要重心，並持續關注關稅等外部政策變數。

