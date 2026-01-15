年薪236萬起跳！14種高薪職業1次看 有些還免大學文憑

《FinanceBuzz》指出，有些涉及體力勞動或專業技術的職位，不一定需要大學學位。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕對一些人來說，坐在辦公室做朝九晚五的工作並不適合自己，幸運的是，有些涉及專業技術的工作薪水足夠高，能幫助你提升財務狀況。美國財經媒體《FinanceBuzz》報導，有些涉及體力勞動或專業技術的職位，不一定需要大學學位；不過，有些職位仍可能需要學徒訓練或職業學校經驗。以下是年薪至少7.5萬美元（約新台幣236萬元）的工作，數據來源於美國勞工統計局（BLS）。

1.放射治療師：年薪中位數10萬1990美元（約新台幣321萬元），放射治療師負責為癌症或其他疾病患者提供放射治療。通常需要放射治療副學士或學士學位，並且多數要求取得執照或認證。

2.郵政主管：年薪中位數8萬9770美元（約新台幣283萬元）。郵政主管負責協調郵政單位的運營、管理與支援服務，通常針對特定郵局，也可能協調多個郵局的人員與工作。

3.電廠操作員：年薪中位數10萬3600美元（約新台幣326萬元）。負責控制電廠的發電與配電系統，即使只有高中學歷，也可透過在職培訓上手。

4.建案經理：年薪中位數10萬6980美元（約新台幣337萬元）。建築經理負責規劃施工專案，協調人員與材料、監督預算，並從頭到尾管理施工項目。

5.電梯與手扶梯安裝技師：年薪中位數10萬6580美元（約新台幣336萬元）。專門負責電梯與手扶梯的安裝、維護與修理，可透過學徒訓練上手。

6.運輸物流經理：年薪中位數10萬2010美元（約新台幣321萬元）。負責企業或組織貨物運輸的規劃與協調，也可能負責整體物流。

7.口腔衛生師：年薪中位數9萬4260美元（約新台幣297萬元）。協助牙醫照護病人的牙齒，包括預防性護理與疾病檢查。

8.消防第一線主管：年薪中位數9萬740美元（約新台幣286萬元）。負責協調消防員的工作活動，並制定防火與控制措施。普通消防員薪資中位數為5萬7120美元（約新台幣180萬元）。

9.農場老闆：年薪中位數8萬7980美元（約新台幣277萬元）。負責管理農業組織，生產食品、牲畜或乳製品。通常需要高中學歷及相關經驗。

10.地鐵或電車操作員：年薪中位數8萬4270美元（約新台幣265萬元）。負責操作地鐵或電車系統，如地方地鐵或區域通勤服務。

11.物流師：年薪中位數8萬880美元（約新台幣255萬元）。負責組織的供應鏈管理，協調並分析產品與服務從開始到完成的流程。

12.電力線安裝與維修技師：年薪中位數9萬2560美元（約新台幣292萬元）。負責安裝及維修電纜或電線，工作環境可能涉及高壓電危險。

13.航空公司機師：年薪中位數19萬8100美元（約新台幣624萬元）。負責駕駛與導航飛機、直升機或其他航空器。

14.調查員/偵探：年薪中位數7萬7270美元（約新台幣243萬元）。負責調查聯邦、州或地方層級的疑似犯罪案件，教育要求因職位而異，有些需參加培訓學院並接受在職訓練。

