狂追台積電還是慘輸！三星2奈米最新良率曝光

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）15日召開法說會，繳出亮眼成績單，韓媒指出，台積電2奈米製程良率穩定，傳出已超過80%，三星則正在積極追趕，據悉2奈米良率已從30%升至50%。

本報報導，台積電受惠AI需求大爆發，去年第4季量產2奈米製程，由於接單旺盛，竹科寶山晶圓20廠與高雄22廠正全力趕工，連假日夜間也燈火通明；今年是台積電2奈米量產挹注營運的元年，因應客戶需求旺盛，台積電也忙著籌備台南將再投資擴建3座2奈米廠，整體投資計畫待送審。

因應強勁需求，台積電15日法說會宣布，2026年資本支出達520-560億美元，大力推展先進製程，持續拉開與競爭對手的技術差距。

韓媒《zdnet》指出，業內人士稱，台積電的2奈米自量產以來良率一直維持穩定，來自台灣的消息人士還透露，2奈米的良率已超過80%。得益於此，台積電有望繼去年的成功之後，今年繼續保持其在尖端晶圓代工市場的領先地位。截至去年第四季，3奈米製程佔台積電總銷售額的28%，創歷史新高。

至於三星電子，去年第四季開始量產其基於第一代2奈米（SF2）製程的最新行動應用處理器Exynos 2600。據對三星電子內部和外部的綜合分析，此製程的晶圓良率估計約為 50%。與去年年中 30% 左右的良率相比，這是一個顯著的提升。

一位半導體行業內部人士表示，「具體數字可能會因評判產品優劣的標準不同而有所差異，但我了解到Exynos 2600的良率，已經達到50%左右的相對穩定水準。」

