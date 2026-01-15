台積電法說報喜！新台幣連2紅 站回31.5元價位

台積電法說報喜！新台幣站回31.5元價位。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股開低走低，外資轉為小幅賣超，不過台積電法說會報喜，新台幣兌美元匯率重返31.5元價位，終場收在31.593元、升值3.7分，匯價寫一週新高，成交量17.945億美元。

台股在台積電法說會前下跌131.20點，收在30810.58點，三大法人同步賣超，合計賣超86.91億元。其中，外資雖然在連兩日買超後轉為賣超，但賣超金額僅2.29億元。

請繼續往下閱讀...

新台幣匯價一早延續昨日升勢，早盤在外資匯入下，最高升抵31.561元，但隨即回落至31.622元，午後再度重返31.5元價位。

匯銀人士指出，台積電財報亮眼，展望樂觀，並上修資本支出，化解市場疑慮，在市場正面解讀下，台積電ADR盤前大漲逾5%，若無意外，明日外資回補台股機會大，也對台幣匯價有利。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數小漲0.08%，主要亞幣除新幣貶值0.05%外，其餘亞幣多數呈現升值走勢，其中，日圓在日本政府口頭干預下，反彈0.37%；韓元也大漲0.27%、新台幣升值0.12%緊追在後；人民幣在中國人行降息下，仍升值0.03%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法