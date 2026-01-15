自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電法說報喜！新台幣連2紅 站回31.5元價位

2026/01/15 17:58

台積電法說報喜！新台幣站回31.5元價位。（記者陳梅英攝）台積電法說報喜！新台幣站回31.5元價位。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股開低走低，外資轉為小幅賣超，不過台積電法說會報喜，新台幣兌美元匯率重返31.5元價位，終場收在31.593元、升值3.7分，匯價寫一週新高，成交量17.945億美元。

台股在台積電法說會前下跌131.20點，收在30810.58點，三大法人同步賣超，合計賣超86.91億元。其中，外資雖然在連兩日買超後轉為賣超，但賣超金額僅2.29億元。

新台幣匯價一早延續昨日升勢，早盤在外資匯入下，最高升抵31.561元，但隨即回落至31.622元，午後再度重返31.5元價位。

匯銀人士指出，台積電財報亮眼，展望樂觀，並上修資本支出，化解市場疑慮，在市場正面解讀下，台積電ADR盤前大漲逾5%，若無意外，明日外資回補台股機會大，也對台幣匯價有利。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數小漲0.08%，主要亞幣除新幣貶值0.05%外，其餘亞幣多數呈現升值走勢，其中，日圓在日本政府口頭干預下，反彈0.37%；韓元也大漲0.27%、新台幣升值0.12%緊追在後；人民幣在中國人行降息下，仍升值0.03%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財