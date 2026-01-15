日本搖滾天團ONE OK ROCK登大巨蛋 國泰世華卡友1/30搶先購票

國泰世華銀行贊助日本搖滾天團ONE OK ROCK，CUBE卡友享優先購票。（圖由國泰世華銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰世華銀行宣布贊助日本搖滾天團 ONE OK ROCK，將在2026年4月25日於臺北大巨蛋舉辦的世界巡迴演唱會《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》。這場演出不僅是ONE OK ROCK首次登上臺北大巨蛋，更創下日本藝人首度於大巨蛋舉辦專場演唱會的紀錄。國泰世華寵愛卡友推出專屬優先購票權益，只要持CUBE信用卡即可搶先於1月30日中午12點優先購票，一般購票則於1月31日中午12點全面啟售。

日本搖滾天團ONE OK ROCK以融合搖滾、流行與情感旋律的獨特風格，出道後便迅速在日本樂壇崛起並成功打入國際市場，成為亞洲最具影響力的搖滾樂團之一。本次巡演同名專輯《DETOX》深受全球樂迷喜愛，其中話題單曲 〈Tropical Therapy〉更被視為強調自我療癒與逃離現實的代表作，以溫柔卻堅定的音樂語言傳遞希望。

ONE OK ROCK《ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei》世界巡演將於2026年2月從泰國曼谷正式啟動，橫跨首爾、馬尼拉、新加坡、臺北、吉隆坡、上海等城市。此次巡演不僅呈現新專輯《DETOX》作品，更帶來音樂風格的進化與突破，勢必再次掀起亞洲搖滾新風潮。對樂迷而言，這場演出更是 ONE OK ROCK 邁入成軍20週年的重要里程碑，別具紀念價值。

