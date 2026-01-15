自由電子報
國邑*新藥L606合作夥伴 臨床三期試驗開始收案

2026/01/15 17:43

國邑*新藥L606，合作夥伴開始全球三期臨床收案。圖左為國邑*董事長王建治、右為總經理甘霈。（資料照）國邑*新藥L606，合作夥伴開始全球三期臨床收案。圖左為國邑*董事長王建治、右為總經理甘霈。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥研發公司國邑藥品*（6875）今日表示，其國際合作夥伴Liquidia於第44屆J.P. Morgan醫療保健年會上，宣布兩家公司合作開發的新藥L606之全球多國多中心樞紐第三期臨床試驗，正式開始進行病患招募。

國邑*表示，此舉象徵L606在擴大PH-ILD（間質性肺病相關肺高壓）適應症的全球布局上進入新階段。此次三期臨床試驗主要針對間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）患者，計畫於全球逾20個國家、超過100個臨床據點招募約350名受試者。

在此次大會中，Liquidia亦宣布，前列環素吸入藥物除既有PAH與PH-ILD適應症合計逾70億美元市場外，未來將進一步拓展至更多適應症之臨床試驗，包括慢性阻塞性肺病相關肺高壓、肺纖維化及硬皮症等。

國邑*總經理甘霈指出，L606採用獨家微脂體研發技術，具備長效緩釋特性，能提供24小時穩定的血藥濃度並大幅減少每日給藥頻率。此設計不僅能降低藥物副作用帶來的衝擊，更有助於提升受試者的參與意願與依從性，對臨床試驗的推進具有顯著優勢。由於目前尚未有長效吸入藥物獲准，上市後可望為全球病患提供更具有效性、便利性與穩定性的治療方案。

