「臺灣×鳳凰城企業創新聯盟」簽署合作備忘錄 深化新創跨國合作

國發會副主委詹方冠（左）與美國鳳凰城市市長Kate Gallego。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為加速臺美在人工智慧（AI）、半導體及先進科技等新創生態系的共榮發展，國發會「國家新創品牌（Startup Island TAIWAN）」今與美國鳳凰城市及臺美生態圈夥伴共同簽署「臺灣×鳳凰城企業創新聯盟」合作備忘錄，鳳凰城市長Kate Gallego、副市長Annn O’brian均親自出席，台積電、益華電腦等企業亦到場支持。

簽署儀式由國發會副主委詹方冠主持，他在致詞時強調，本次合作備忘錄象徵臺灣與鳳凰城地區的合作邁入一個全新的里程碑。過去幾年因台積電設廠，讓鳳凰城成為臺灣最熟悉的美國城市之一，Startup Island TAIWAN已也和美國大鳳凰城經濟發展促進會（GPEC）合作，成功協助多家臺灣生技醫療新創落地大鳳凰城地區，證明雙方具備互利互惠的合作潛力。未來雙方將建立一個長期的、更多元化產業的合作機制，將合作產業擴大到AI、半導體相關領域，期待能誕生出更多臺美合作的成功案例。

請繼續往下閱讀...

美國鳳凰城市長Kate Gallego表示，鳳凰城不僅是美國半導體重鎮，更是整合AI、人才與資本的創新門戶，絕對是臺灣新創進入美國市場的重要據點，更期待透過本次合作進一步放大臺灣新創的國際影響力。

GPEC執行長Christine Mackay則指出，雙方過去已在生醫領域有合作基礎，未來可結合SelectUSA，提供臺灣新創落地美國的機制。Tesoro創投加速器創辦人Andy Lombard表示，未來5年將結合AI與半導體相關投資，及串聯台積電等產業夥伴資源，擴大培育新創。

本次合作備忘錄由國家新創品牌辦公室、財團法人工業技術研究院、鳳凰城市、Tesoro及GPEC共同簽署。國發會表示，將以台積電在鳳凰城的發展為契機，結合台灣科技產業實力與鳳凰城的產業聚落優勢，建立長期的創新合作夥伴關係；未來希望雙方持續透過制度化合作，培育具國際競爭力的科技新創，將創新合作轉化為可衡量、可複製的產業經濟成果，深化台美長期夥伴關係。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法