毅嘉2025年EPS 2.46元 創11年新高

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉科技自行結算2025年度第四季單季稅後淨利1.85億元，累積全年稅後淨利約7.52億元，每股稅後每股盈餘2.46元，創2014年以來新高。

毅嘉指出，致力為全球客戶提供一站式的全模組解決方案，提供客戶更多元且優質的產品和服務，今年將持續朝向全模組解決方案的領導供應商轉型，聚焦在智慧座艙、穿戴裝置、機器人、無人機、光通訊與散熱模組等產品應用領域開發。

毅嘉說，集團轉型將逐步展現成效，馬來西亞居林新廠聚焦在車用及光通訊產品，未來馬來西亞廠也將成為毅嘉集團的第二大生產製造中心。

毅嘉2025年度第四季單季自結合併營收27.25億元，合併稅前淨利為2.27億元，稅後淨利為1.85億元，單季獲利來到2025年全年度次高。

2025年合併營業收入金額為108.49億元，年增14%，合併稅前淨利為9.36億元，稅後淨利7.52億元，年增6%，每股稅後盈餘為2.46元。

毅嘉指出，2025年度第四季度營運，仍然延續前一季度的旺季走勢，單季毛利率20%，產品組合轉佳較前一季度略增，整體獲利表現仍然維持在全年度高峰，而累積2025年全年度之合併營業收入則突破百億大關。

