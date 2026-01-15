北市去年違反勞基法裁罰逾6千萬 最高一次罰160萬

台北市勞動局今（15）公布去年全年度違法事業單位累計1774家次，金額達6050萬元。（資料照）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市勞動局今（15）公布去年12月違反勞動基準法裁罰結果，共84家事業單位遭裁處，總裁罰金額為349萬元；去年全年度違法事業單位累計1774家次，金額達6050萬元，其中以「南山人壽保險股份有限公司」因違反延長勞工工時未經工會同意遭裁罰1次，金額160萬元為最高，違法次數的累積已達最高罰鍰金額。

勞動局表示，114年12月份罰鍰金額前7名，依序為精實企業管理顧問股份有限公司，罰（16萬元），另外，光華巴士股份有限公司、鼎王國際餐飲股份有限公司、日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司、新加坡商克蘭詩股份有限公司台灣分公司、台灣菲斯卡股份有限公司以及「台灣奧的斯機電股份有限公司皆各罰10萬元。

勞動局整理違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：工資未全額給付，計16家（14.03％）；延長勞工工時超過法令規定，計15家（13.15％）；未依法給付平日延長工時工資，計13家（11.40％）；未依法給付休息日延長工時工資，計10家（8.77％）；未依規定給予勞工例假日或休息日，計9家（7.89％）。

勞動局推出「勞條健檢師」的服務，協助雇主了解相關法令。雇主可透過「台北市民服務大平台」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

