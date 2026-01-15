台積電法說》魏哲家：持續在台灣投資擴產 擔心電力供應問題

台積電董事長魏哲家表示，台積電在海外布局並非取代台灣，而是雙軌並進，台積電目前在新竹與高雄同步建置多個2奈米生產廠區，也持續投資先進封裝與關鍵製造設施。（記者田裕華攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會，對於外資法人關切美國擴產情形，台積電董事長暨總裁魏哲家回應，台積電在海外布局並非取代台灣，而是雙軌並進，台積電目前在新竹與高雄同步建置多個2奈米生產廠區，也持續投資先進封裝與關鍵製造設施，「台灣會擴更多，不用懷疑」，台灣仍將是台積電在全球最重要的先進製程研發與量產基地，但他擔心台灣電力供應問題。

也有法人關注AI擴充產能有何瓶頸待克服的問題，魏哲家直率回答：「我擔心台灣的電力供應問題」，他指出，充足的電力，才不會限制擴充產能；全球建造大量AI資料中心，台灣電力供應議題確實需要關注，台積電也關注美國電力供應，例如在美國有關電力供應相關冷卻系統。目前產能吃緊，台積電持續努力縮短產能供應與需求之間的落差。

針對海外投資布局，魏哲家指出，台積電海外投資決策的核心仍以客戶需求為出發點，同時兼顧政府支持與股東價值最大化。

美國亞利桑那州的第一座晶圓廠已於2024年順利進入量產；第二座廠房完成建設，預估2026年展開設備進駐，因應客戶需求強勁，量產時程提前至2027年下半年；第三座廠已動工，第四座廠正進行相關許可申請。近期購買第二塊，將是未來擴充先進製程與先進封裝產能預留彈性，目標是打造完整的美國製造生產的聚落，以支援美國客戶對智慧型手機、AI與HPC等應用需求。

他並說明，台積電熊本第一座廠已於2024年底進入量產，良率表現符合預期；第二座廠也已動工，未來將依客戶需求與市場狀況決定技術導入與擴產節奏。歐洲以德國德勒斯登的特殊製程晶圓廠為核心，在歐盟及德國中央、地方政府支持下，工程正按計畫推進。

