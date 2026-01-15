川普對晶片開徵25％關稅台灣可豁免？政院回應了

行政院發言人李慧芝今日表示，232條款確實是本次談判的重要目標之一。至於相關共識的具體結果，將在磋商結束後，再向各界進一步說明。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普近日簽署232條款公告，決定對特定先進運算晶片課徵25％關稅，但如果是支援美國供應鏈的晶片則不適用。外界關注是否衝擊台灣半導體產業，由於台美雙方正洽談232條款相關議題，是否代表台灣有機會被排除在課稅範圍之外？行政院發言人李慧芝表示，232條款確實是本次談判的重要目標之一。至於相關共識的具體結果，將在磋商結束後，再向各界進一步說明。

美國總統川普周三簽署行政命令，對輝達（Nvidia）H200人工智慧處理器，及超微（AMD）MI325X等特定先進半導體加徵25%關稅。根據白宮公布的事實清單，這項命令以國安為由，希望推動晶片製造商擴大在美國本土的產能、降低對台灣等地製造的依賴。

根據公告說明，25%關稅適用範圍「相當有限」，用於美國資料中心的晶片不在課徵關稅之列。另外，AI新創、非資料中心的消費性產品、民用工業用途，及美國公共部門的相關應用，都可獲得豁免。

台美關稅談進入最終階段，由行政院副院長鄭麗君領軍的台灣談判團隊，已赴美進行第六輪實體磋商。

李慧芝強調，本次磋商設定四大目標，第一，爭取相關關稅進一步調降，且不重複疊加，並就美國232條款爭取最優惠待遇；第二，以「台灣模式」深化參與美國供應鏈，延伸並展現台灣科技產業的實力。

第三，請美方提供對我國業者更有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，進一步形塑台美在全球AI供應鏈中的戰略夥伴關係。她強調，在磋商結束後，台美雙方預計將就已達成的共識對外說明。

