水冷散熱廠元鈦科登興櫃 今年北美加速拓展

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠近年資料中心算力提升、AI基礎建設需求加速成長，散熱廠商元鈦科技（7892）近年持續耕耘水冷散熱零組件，並配合多加工程廠商持續取得多家海內外國際大廠訂單，董事長陳茂欽今日表示，元鈦科已於德州成立子公司，加速北美擴張，今年（2026）成長會再加速。

元鈦科指出，目前公司正專注於冷卻分配單元（CDU）、氣冷輔助液冷散熱櫃（Sidecar）研發與生產，因具備從零組件到整體案場散熱系統的開發實力，2024年取得緯創（3231）斥資4.9億元入股、取得當時約24％持股，因此緯創目前為元鈦科最大股東。

此外，元鈦科也說，目前第一個指標客戶瑞昱（2379），透過將機房從氣冷改造為液冷，一年可以省下數千萬元的電費與碳稅。有了瑞昱的示範效果，也讓元鈦科隨後陸續取得慧榮、創意（3443）、國網中心等合作案。

元鈦科去年（2025）上半年稅後淨利0.35億元、每股稅後盈餘（EPS）1.05元，全年營收為9.14億元年增215.55%，主要是受惠AI伺服器市場蓬勃發展，輝達與AMD持續推出新世代產品，以及四大CSP資本支出增加帶動需求增加所致。

展望未來，陳茂欽表示，元鈦科對整體營運成長深具信心，主要成長動能來自AI應用普及化帶動的基礎建設需求增加、新世代產品如輝達GB200、GB300、Vera Rubin等出貨量持續上修、CSP大廠亦持續提升資本支出，將挹注元鈦科未來營運更為明顯的成長動能，力拼再創高峰。

