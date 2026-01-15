市值型ETF超夯 0050去年12月定期定額單月突破70億元

台股節節攀升，市值型ETF受惠。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股節節攀升，市值型ETF直接受惠!根據投信投顧公會資料，元大台灣50（0050）去年12月單月定期定額金額突破70億元、累積全年扣款金額近500億元，較2024年翻倍成長；海外股票型ETF也由具市值特色的富邦NASDAQ（00662）、元大S&P500（00646）獲定期定額青睞。

據投信投顧公會統計，2025年台股、跨國股票型ETF定期定額由具長期成長潛力的市值型商品稱霸，0050全年定期定額494億元、12月單月突破70億均創歷史新高，亞軍的富邦台50（006208）全年定期定額262億元；跨國投資則以美股指數標的領先，00662、00646與統一FANG+ （00757）全年分別獲27億元、28億元與32億元定期定額流入。

法人分析，2025年在0050調降費用率、分割股價以及大漲逾三成帶動下，投資人多認為長期投資應選市值型ETF，因此，0050投資人數、淨申購金額持續上升，從2024年的228億元翻倍成長至494億元，每月人均扣款金額從2024年的8186元成長至9995元。

