2026年必衝副業清單！5大副業最可能讓你翻身成全職老闆

外媒點名2026年最有發展前景的5個副業。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多人經營副業，這個比例在2026年預計還會增加。美國《Inc.》雜誌報導，許多從事副業的人只想增加額外收入，約五分之一的人希望能將副業發展成全職事業，對有創業精神的人來說，選擇一個具有擴張潛力的副業非常重要。

以下是2026年展現出巨大潛力的5個領域。

請繼續往下閱讀...

1.諮詢與線上課程：無論你曾在哪個領域工作過，專業知識都可能透過諮詢業務變成可觀收益。整理你的履歷，凸顯成功的專案或大型產品上線經驗，有助於向潛在客戶推銷自己。如果你曾有合作愉快的同事，也可以考慮招募他們，一起創辦顧問公司。

獵頭公司KC Partners創辦人兼CEO Brooke Kruger告訴《Inc.》，「公司希望獲得有經驗的專業建議而無需額外開銷，而資深人才也希望掌控自己的工作方式。」你也可以將專業知識轉化為線上課程。電子學習市場在2024年達到3140億美元（約新台幣9.9兆元），預計到2029年將成長到6150億美元（約新台幣19.4兆元）。

2.技能型行業（Skilled-Trade Business）：未來幾年，AI可能威脅數百萬白領工作，但AI無法修水管，也不能搭建露台或安裝冷氣機。這類專業技能的服務費用每小時相當可觀。

技能型行業在透過收購式創業（ETA）方面非常熱門。ETA指的是購買已經運營的企業（通常是退休的嬰兒潮世代出售的公司），新業主可直接獲得現有收入、客戶與基礎設施，再進行現代化管理與擴張，提高利潤。

3.代發貨（Dropshipping）：根據麥肯錫研究，電商近年收入成長速度位居各產業前列，從2005年的150億美元（約新台幣4729億元）增長到2023年的超過1兆美元（約新台幣31.5兆元）。代發貨是一個進入電商領域的副業門檻，運作模式是建立線上商店，找第三方供應商製造並直接運送商品給消費者，免去庫存、履約或前期生產成本的煩惱，重點放在創意與行銷上。

4.行動洗車：服務業在過去一年經濟波動中展現韌性，且越來越多人希望「上門洗車」。Future Market Insights預測，到2035年，全球行動洗車市場規模將達2830億美元（約新台幣8.9兆元），是今年預估1260億美元（約新台幣3.9兆元）的兩倍以上。這是一個門檻低、需求高的機會，工時彈性，成本低廉。當地市場競爭密度可幫助你決定收費標準，美國平均價格從基本洗車40美元（約新台幣1261元）到完整清潔350美元（約新台幣1.1萬元）以上不等。

5. 企業在地化（Localize Businesses）：過去幾年顯示全球供應鏈脆弱，關稅也讓許多產品成本大幅上升。對於有敏銳市場觸角的創業者，這是一個機會。若你熟悉本地供應商，可考慮創辦副業，幫助他們與零售商或其他企業建立合作。

這類業務像是一種媒合服務，幫助供應商與商家對接，在地化庫存，降低運輸或生產中斷風險，並從每筆交易收取佣金。你需要良好的溝通、傾聽與人脈能力，也需具備或快速學習行銷技巧，推廣你的服務優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法