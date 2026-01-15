川普：目前無意撤換鮑爾

美國總統川普（Donald Trump）稱，儘管FED主席鮑爾正面臨司法部刑事調查，但目前沒有計畫將其解職。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）近日爆出遭美國司法部刑事調查，引發市場關注。對此，美國總統川普（Donald Trump）週三（14日）接受《路透社》專訪時表示，儘管鮑爾正面臨司法部刑事調查，但目前沒有計畫將其解職。

當被問及這項調查是否構成撤換鮑爾的理由時，川普表示，目前他和鮑爾的關係算是處於一種觀望狀態，之後會再決定該怎麼做，現在還太早，無法多談。

鮑爾的主席任期將在2026年5月結束，接班人選成為市場焦點。對此，川普表示，他傾向提名Fed前理事華爾許（Kevin Warsh）或國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）來接替鮑爾，並排除美國財政部長貝森特（Scott Bessent）擔任Fed新主席的可能性，原因是「貝森特想留在現任職位上」。

川普稱，華爾許和哈塞特2人都非常優秀，還有其他一些不錯的人選，他將在未來幾週內宣布最終決定。

