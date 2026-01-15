瞄準南港科技聚落 漢來上海湯包進駐南港LaLaport

看好台北南港區已從傳統工業區轉型為科技與商務聚落，漢來美食（1268）旗下中式餐飲品牌「漢來上海湯包」繼插旗台北信義區Dream Plaza後，明天（16日）將進駐南港LaLaport，持續擴大北部市場布局。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕看好台北南港區已從傳統工業區轉型為科技與商務聚落，漢來美食（1268）旗下中式餐飲品牌「漢來上海湯包」繼插旗台北信義區Dream Plaza後，明天（16日）將進駐南港LaLaport，持續擴大北部市場布局。

漢來上海湯包創立於1995年，源自高雄漢來大飯店，延續五星級主廚團隊的研發與管理系統，以18摺手工小籠湯包為品牌核心，主打皮薄、餡多、湯汁飽滿的經典口感，累積不少忠實客群，提供適合上班族日常用餐、家庭聚會與商務需求的中式料理選擇，也與南港以科技與商務人口為主的消費結構高度契合。

漢來上海湯包目前全台共有7間分店，分佈於高雄、台南、新竹、桃園及台北，年銷量逼近 350萬顆湯包，不僅展現品牌在中式餐飲市場中的穩定表現，也是漢來美食集團旗下的「小金雞」。

面對競爭激烈的台北餐飲環境，品牌持續透過飯店等級的製程控管與標準化訓練流程，由主廚團隊親自把關，除招牌小籠湯包外，兼具酥脆口感的生煎湯包也成為明星商品，煎排骨與蛋炒飯亦是高回購品項，成功支撐品牌在日常高頻消費市場中的表現。

迎接新店開幕，1月16日開幕首日祭出超殺優惠，指定雙人套餐只要半價（午、晚餐各限前50組），1月16日至1月18日單筆消費滿800元，即送蝦肉生煎湯包兌換券，2月13日前內用單筆消費滿1,000元送100元抵用券等好康活動，期望持續帶動話題熱度。

