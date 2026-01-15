綠界營運步步高 增資拓線上下支付佈局

綠界將現金增資，預計發行2.5萬張新股。圖為綠界總經理劉士維。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕第三方支付領導品牌綠界科技*（6763）去年（2025）年全年營收再創新高，突顯其在金流服務市場中的競爭優勢持續壯大。今日公司指出，現金增資案已通過主管機關申報，預計發行2.5萬張新股。

綠界指出，本次增資資金將全數用於充實營運資金，並支應未來重點布局，包括在地返利平台「CashBack返多多」、門市設備「POS機」等業務，期待增資能用在綠界的營運擴大、並支應未來產業發展需求。

請繼續往下閱讀...

綠界說明，因為第三方支付業者於代收代付過程中，實際上是受託保管商家與消費者的交易資金，依法須維持足額且具高流動性的準備金，以確保資金安全與即時清算能力。隨著交易量持續成長，維持穩健的資金水位，成為確保服務品質與市場信任的關鍵。

綠界在去年底推出「CashBack返多多」在地返利平台，攜手跨界夥伴作為導流入口，並看好此模式能有效降低商家行銷門檻，提升轉單率，並成為未來重要的成長動能之一；另外，因應實體門市商家比例逐年提升，綠界也規劃推動「POS機」門市設備，擴大線下支付場景布局。

根據德國Statista調查報告，全球電子商務市場仍處於長期成長軌道，預估2026年市場規模將達8.1兆美元；國內市場上，非現金支付交易金額與筆數持續成長，行動支付已自然融入各年齡層的日常生活。綠界指出，第三方支付產業的基礎需求與應用場景仍持續擴大，將持續深化商家及消費者的連結。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法