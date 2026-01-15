自由電子報
台積電法說》史上最強！Q1毛利率上看65％、營收將續創新高

2026/01/15 14:47

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會，展望第一季，受惠AI對先進製程持續強勁，預估營收將介於346至358億美元之間，中間值352億美元，季增約4.36%，營收續創新高，毛利率達63.5%至65%，營業利益率達54%至56%，獲利雙率續創新高。

台積電2025年第四季財報繳出佳績，以美元計第四季營收為337.3億美元，年增25.5%，季增1.9%，創新高；毛利率為62.3%，營業利益率為54%，淨利率為 48.3%，皆超標並創新高，稅後淨利衝達5057.4億元，平均每天賺56億元多，季增11.8%、年增35%，創獲利新高，每股純益為新台幣19.5元。

台積電去年全年營收達3.8兆元，較2024年增長31.6%，以美元計價，營收成長35.9%至1224.2億美元；毛利率為59.9%，較2024年的56.1%成長3.8個百分點；營業利益率為50.8%，較2024年的45.7%成長5.1個百分點；每股純益為新台幣66.25元，較2024年的45.25元成長46.4%；淨利率為45.1%，較2024年的40.5%成長4.6個百分點。

