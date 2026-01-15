兆豐銀推「竹挺利」青創貸款 2年利息「市府幫你付」

兆豐銀行宣布，今（115）年續辦「竹挺利」青年創業貸款利息補貼計畫（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為減輕新竹青年創業初期的資金壓力，兆豐銀行宣布，今（115）年續辦「竹挺利」青年創業貸款利息補貼計畫，繼續攜手新竹市政府青年發展中心，提供最高200萬元貸款，且最高2.5%利息由市府全額補貼，以實質補貼協助青年事業發展，減輕創業初期的利息負擔。

兆豐銀行積極推動青年創業，近年陸續在南台灣提供高雄、屏東青創貸款利息補貼計畫，截至2025年底累計承貸已近新臺幣3億元。挾著南台灣的成功經驗，進一步宣布與新竹市府續辦「竹挺利」計畫。

兆豐銀行表示，凡設籍於新竹市的青年創業者，可向兆豐申貸「經濟部中小及新創企業署青年創業貸款」，貸款金額最高200萬元，撥款後經新竹市政府青年發展中心審核通過，最高2.5%利息將由市府全額補貼，補貼期間最長可達2年，大幅降低創業初期資金門檻，協助青年創業者穩健啟動、專注市場布局。

為了讓青創業者能更專心投入事業經營，申辦流程已全面導入數位化服務。兆豐銀行表示，青創業者只要透過經濟部「中小企業網路大學校」完成課程，即可就近向兆豐銀行各分行洽詢申辦，或直接透過兆豐銀行「小微easy貸」線上平台進件申請，打破銀行營業時間限制，讓忙碌的企業主即使在深夜，也能隨時完成申貸流程。

此外，兆豐銀行更提供「一站式貼心服務」，在完成核貸後，將主動協助企業向新竹市青年發展中心申請利息補貼，減少業者在銀行與市府之間往返申請的行政負擔，讓青年創業者能把時間與精力，真正投注於經營。

