年底土地出售或贈與別大意 竹市稅務局提醒逾期申報恐多繳稅

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府稅務局表示，土地公告現值是土地移轉時計算土地增值稅的基礎，會在每年1月1日公告調整，竹市115年土地公告現值平均調漲2.93%。提醒市民在114年底訂約出售或贈與土地的民眾，應留意申報期限為訂約日起30日內，若未在期限內申報，就會改用115年的新公告現值來課稅，稅金可能變高。

稅務局表示，年底常有民眾進行土地買賣或贈與，而土地增值稅是依土地公告現值計算，而公告現值每年1月1日調整。竹市115年土地公告現值平均調漲2.93%，若民眾於114年底簽約移轉土地，未在30天內完成申報，可能因改用115年的公告現值而增加稅負。土地買賣或贈與移轉，應依法申報土地增值稅。申報人如在訂定契約之日起30日內完成申報，可按「訂約日」當期公告土地現值為申報移轉現值；若超過30日始申報，則須以稅捐稽徵機關「收件日」當期之公告土地現值為課稅基準。

稅務局舉例，李小姐在114年12月31日簽約賣地，最晚必須在115年1月29日前完成申報，才能適用114年的公告現值來課稅；如果拖到1月30日之後才申報，就會改用115年調高後的公告現值，稅金將明顯增加。提醒市民年底移轉土地要留意，只差1天，適用的公告現值就可能差1年，可電洽03-522-5161分機326或1999市民服務專線。

