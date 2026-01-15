核三再運轉期程曝光 屏縣府堅持安全優先

核三再運轉期程曝光，屏縣府重申安全是最優先順位。（資料照，記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕針對核三廠新任廠長陳新儒昨首度揭露「兩年內申請再運轉」的時間表，屏東縣政府隨即發表聲明。縣府強調，尊重台電公司依程序進行相關評估，但面對國境之南的能源爭議，縣府始終堅持「安全、安全、還是安全」的絕對原則，要求台電務必將恆春半島鄉親的生命財產安全擺在最優先順位。

屏東縣府表示，不論台電公司未來要進行何種評估作業或延役準備，都不能有絲毫妥協。縣府重申，核電廠運轉超過40年，設施老化與抗震係數等技術問題，必須以最嚴格的科學標準來面對社會檢驗，絕非幾句口號就能帶過。

回顧過去立場，屏縣府對核三廠的態度一向是「安全透明、尊重專業」。縣府指出，過去地方最在意的高階核廢料終極處置、核安的實效性，以及對半島居民的回饋，台電在規劃再運轉的同時，更應提出具體方案化解鄉親疑慮。

「鄉親的安全沒有模糊空間！」縣府嚴正喊話，要求台電在未來兩年的評估期內，必須保持資訊公開透明，落實與地方溝通，不容許任何犧牲半島安全來成就電力的行為，縣府將站在監督第一線，為國境之南嚴格把關。

