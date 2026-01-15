快崩潰！傳伊朗權貴轉移474億至這國 美財長證實有人跳船了

伊朗經濟危機和政治鎮壓引發全國的反政府抗議活動，局勢動盪，傳出該國權貴將大筆資金轉移海外。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗局勢動盪，以媒披露，伊朗政權即將崩潰，該國權貴在過去 48 小時內，透過加密貨幣從伊朗轉出 15 億美元（約台幣474億）到杜拜，光是伊朗最高領袖哈米尼的兒子就將3.28億美元（約台幣103.6億）的資金轉往杜拜。美財長貝森特受訪證實，他的部門已經追蹤到伊朗領導人向境外匯出數千萬美元，並稱「我們現在看到老鼠正跳船逃走，我們正在追蹤這些資產，他們休想留住它們。」

伊朗爆發大規模反政府示威活動，當地政府展開血腥鎮壓，並於美東時間14日下午5點關閉領空，周邊航班繞道而行。

請繼續往下閱讀...

川普14日在白宮橢圓形辦公室稱，伊朗神權政府有可能垮台，但無法確認伊朗流亡王儲、前伊朗國王之子巴勒維（Reza Pahlavi）最終能否在伊朗掌權。

川普強調，伊朗政府有可能因抗議活動而垮台，但事實上「任何政權都可能失敗」。川普說「無論它是否墜落，這都將是1段有趣時期（interesting period）。

由於局勢動盪，以媒《C14 News》指出，伊朗政權即將崩潰，該國達官顯貴在過去 48 小時內，透過加密貨幣從伊朗轉出 15 億美元到杜拜，光是伊朗最高領袖哈米尼的兒子就將3.28億美元的資金轉往杜拜。

美國財政部長貝森特接受受Newsmax訪問時表示，華盛頓正在密切關注伊朗統治精英的資本外逃浪潮，因為人們越來越擔心，在動盪局勢和美國打擊威脅下，伊朗伊斯蘭共和國可能會崩潰。

貝森特強調，「我們現在看到老鼠正從船上逃走，他的部門已經追蹤到伊朗領導人向境外匯出數百萬、數千萬美元的行為，這種情況正在世界各地的銀行和金融機構蔓延，我們正在追蹤這些資產，他們休想留住它們。」

Now in the looming Iran regime collapse: Iranian regime elite transferred $1.5 BILLION out of Iran via crypto in last 48 hours.



EXCLUSIVE intelligence revealed by @DBalazada on Channel 14 @MaggieTabibi now （English subtitles on original Hebrew ⬇️）.



Khamenei's son alone moved… pic.twitter.com/YxAdhhlQJq — C14 News Israel | EN （@c14israel） January 14, 2026

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法