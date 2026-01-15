台積電法說》 毛利率達62.3％！第4季EPS 19.5元創新高

台積電（2330）今召開法說會並公布2025年第四季財報，毛利率達62.3%。（資料照）

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會並公布2025年第四季財報，毛利率達62.3%，營業利益率為54%，皆超標並創新高，稅後淨利衝達5057.4億元，平均每天賺56億元多，季增11.8%、年增35%，創獲利新高，每股純益為新台幣19.5元；全年稅後盈餘達1.71兆元，年增41.3%，每股純益達66.25元，高於前一年的45.25%，創歷史新高。

台積電第四季營收年增20.5%，稅後淨利和每股純益均成長35%；與2025年第三季相比，第四季營收成長5.7%，稅後淨利成長11.8%。以美元計，第四季營收為337.3億美元，年增25.5%，季增1.9%，毛利率為62.3%，營業利益率為54%，淨利率為 48.3%。

台積電第四季3奈米晶圓出貨量佔總晶圓收入的28%；5 奈米晶圓出貨量佔35%；7 奈米晶圓出貨量佔 14%。 7 奈米以上先進技術晶圓出貨量佔總晶圓收入的77%。

台積電2025年第四季營收首度突破1兆元，達新台幣1兆460億元，季增5.7%、年增20.4%，創單季營收歷史新高，也超越財測高標，主要受惠AI需求強勁帶動3奈米、5奈米等先進製程產能滿載，帶動全年營收也衝上3.8兆元，創年度營收歷史新高，年增32%。

台積電原預估去年第四季營收介於322億美元到334億美元之間；以新台幣30.6元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於59%到61%之間；營業利益率預計介於49%到51%之間。也因客戶對AI未來展望依然樂觀，並持續釋出強烈的產能需求訊號，台積電去年全年營收以美元計，上修成長接近中段三十位數（mid- thirties）百分比（約35%）。

