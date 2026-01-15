中華電信攜手迪士尼 影視用戶看年增雙位數

中華電信繼日前宣布與迪士尼共同為行動、寬頻、影視用戶推出 Disney+ 專屬優惠，今（15）日再宣布於北高兩地打造迪士尼主題門市。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信繼日前宣布與迪士尼共同為行動、寬頻、影視用戶推出 Disney+ 專屬優惠，今（15）日再宣布於北高兩地打造迪士尼主題門市，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，希望與迪士尼合作後，再加上今年3、6、9月的全球運動賽事加持，可以帶動影視客戶雙位數成長。

胡學海進一步表示，預期MOD客戶數，以及ARPU會為穩，但OTT深具潛力，會帶動今年影視客戶年增雙位數。



胡學海指出，中華電信與迪士尼強強聯手，不僅提供消費者輕鬆享受Hami Video及Disney+豐富內容，滿足多元收視及飆網追劇需求，更持續深耕家庭市場。

中華電信目前影視業務中，影視雙平台用戶約三百萬戶，而MOD約二百萬戶。Disney+ 係華特迪士尼公司旗下的旗艦級直營串流服務，擁有迪士尼（Disney）、皮克斯（Pixar）、漫威（Marvel）、星際大戰（Star Wars）、國家地理（National Geographic）和Hulu等六大品牌強檔內容，提供適合所有觀眾收看的經典故事和獨家原創作品。

