川普支持委內瑞拉續留在OPEC 但不確定對美國是否有利

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美國總統川普（Donald Trump）表態支持委內瑞拉繼續留在石油輸出國組織（OPEC）。

委內瑞拉作為OPEC創始成員國，擁有世界最大的原油儲量之一，但近年來因經濟危機與國際制裁，其原油產量大幅下降。本月初，美國出兵推翻委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）並試圖掌控該國的石油供應。

川普週三（14日）受訪時被問及美國政府是否支持委內瑞拉留在OPEC時表示，他認為委內瑞拉繼續留在OPEC對該國更有利，但他不確定這對美國是否同樣有利，並稱他未就這個問題和委內瑞拉討論過。

而被問及在美國影響下的委內瑞拉是否會遵守OPEC的產量限額時，川普則表示，這個問題還為時過早，且不在他的權限範圍內，稱「我現在不必擔心這個問題，因為……我跟OPEC沒有任何關係。」

白宮官員及外部顧問近日向路透表示，目前委內瑞拉是否繼續留在OPEC並未被列入討論議程。但他們指出，若川普推動增產，而OPEC同時計劃減產以支撐油價，那麼委內瑞拉留在OPEC的問題可能會成為一個爆發點，因為這可能讓美國的目標與OPEC的策略發生對立。

