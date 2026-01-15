聯卡中心增提勞工退休金 再加碼生育津貼最高15萬元

聯卡中心董事長桂先農認為，組織要激勵員工，首先就是要注意員工的生活（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯合信用卡中心秉持重視人才與落實永續治理的核心精神，宣布一系列提升員工福利的措施，包括在法令規定雇主每月提繳6%退休金外，額外依據勞退提繳工資增提3%至專設信託帳戶；2026年元旦起全面加碼員工生育津貼，第1胎發給5萬元，第2胎起發給10萬元，並順應勞工休假規範調整，提供以日為單位的育嬰留停制度，最多30日；並同步優化事、病假請假規定與職場健康措施。

聯卡中心董事長桂先農參考美國心理學家馬斯洛的需求層次理論，認為組織要激勵員工，首先就是要注意員工的生活需求，可行的激勵措施包括加薪、改善勞動條件、提高福利待遇；因此，要建立具有吸引力的福利制度，提供員工穩健、安心且具前瞻發展性的工作環境，進而促成安心工作並充實支付卡產業相關知識，強化整體組織韌性，提升服務品質。

為落實「照顧員工、成就人才」的理念，聯卡中心自2025年6月起，宣布在《勞工退休金條例》按月提繳法定勞工退休金6%之外，再額外提撥勞退提繳工資的3%，至聯卡中心的專設信託帳戶，待員工成就領取條件後給付。期望透過主動提供優於法規的退休福利，展現對於員工職涯長期安定與未來退休生活的關懷。

聯卡中心總經理呂蕙容表示，全面加碼員工生育津貼，是面對少子化浪潮，期望支持員工迎接新生兒的到來，並順應勞工休假規範的調整，平衡工作與家庭生活；另外也同步優化事、病假請假規定與職場健康措施，積極落實友善職場政策，每季舉辦生日會，每年辦理登山健行活動與親子寫生比賽，及提供員工自強活動措施，期望能以充滿凝聚力、溫馨共感的職場氛圍，持續培育人才以提升競爭力。

