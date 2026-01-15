台積電沒有對手！外媒喊2026年「比輝達、博通更值得買進」 致勝理由曝

外媒指，台積電在2026年看起來比輝達或博通更值得買進。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾年人工智慧的快速進展，若沒有少數幾家半導體公司的努力，根本不可能實現。投資媒體《The Motley Fool》指出，台積電正展現強大的定價能力，並走在獲利高速成長的軌道上，是被低估的AI半導體股，2026年看起來比輝達、博通更值得買進。

報導指出，輝達（NVIDIA）憑藉在GPU市場的領導地位，成為AI概念股的代表，其晶片為大型語言模型的訓練與推論提供關鍵運算能力。另一方面，博通（Broadcom）則崛起為多家大型科技公司的重要供應商，提供關鍵網路晶片，以及可比通用型GPU更高效率執行特定任務的客製化AI加速器。

請繼續往下閱讀...

在AI熱潮推動下，這2家公司近年營收與獲利暴增，客戶幾乎是「能買多少就買多少」。投資人預期成長動能將延續多年，使得股價漲幅甚至超過財務表現本身。不過，展望2026年，有另一檔半導體股票看起來更具吸引力。這家公司與輝達、博通關係密切，但市場仍明顯低估了它的價值，就是台積電。

輝達與博通本身並不負責晶片的生產與封裝，而是委由台積電代工。雖然市場上也有其他晶圓代工廠，但輝達執行長黃仁勳曾在2024年的投資人會議上直言，台積電「以壓倒性差距領先全球」。隨著先進製程需求成長速度遠超過整體半導體產業，台積電近年持續擴大市占。僅上一季，就有高達72%的全球晶圓代工支出流向這家台灣巨頭。

這樣的市場地位，也反映在台積電的定價策略上。公司今年初調漲先進製程價格，包括 7 奈米、5 奈米與 3 奈米，依合約量不同，漲幅介於 3% 至 10%。而這些先進製程晶片，在第三季已占台積電營收將近 75%。

更值得注意的是，台積電表示，這波漲價將一路延續至2029年。這代表即使公司持續擴產，先進製程仍面臨長期供給吃緊的情況。未來新增產能將主要用於 2 奈米與 1.6 奈米製程。2 奈米的高良率也加快了後續製程的開發時程，有助於台積電持續拉開與競爭對手的技術差距，確保自己仍是輝達、博通等頂級晶片設計商的首選代工夥伴。就目前來看，台積電在本世紀末前維持技術領先的能見度相當清楚。

總結來說，未來幾年台積電在晶圓代工市場的占比可望持續擴大，且透過舊製程漲價與新製程快速放量，獲利能力將進一步提升，為強勁的盈餘成長鋪路。

分析師預估，台積電今年營收將成長 23%，每股盈餘年增 26%。但在先進製程持續漲價、2 奈米加速放量的背景下，這些預測恐怕仍偏保守，特別是管理層已明確表態，對先進製程的長期需求充滿信心，才敢宣布多年期漲價計畫。

隨著價格結構改善與毛利擴張，台積電未來幾年的營收與獲利成長速度，有機會雙雙超出市場預期。以此來看，目前約 24.5 倍的預估本益比，顯得相當便宜，尤其相較於輝達高達 39.4 倍、博通約 34 倍的本益比，更具吸引力。

儘管市場對輝達與博通的成長預期較高，但台積電的上修空間似乎更大，且前兩者的客戶集中度較高，也讓未來財務表現的穩定性略遜一籌。綜合而言，台積電在 2026 年的表現，很可能超越輝達與博通，成為 AI 半導體產業中最被低估、也最具潛力的投資標的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法