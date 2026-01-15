看準就快下手！Costco月中「11款必敗商品」讓會員瘋搶

外媒推薦11款月中最值得買的Costco商品。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕月中正是 Costco 推出新品、讓會員驚喜連連的黃金時段。《Eat This, Not That!》報導，即使1月中旬寒意逼人，Costco的賣場卻熱鬧非凡，各種新品食品與飲料陸續上架。從全新烘焙坊商品，到熟食區新品，再到冷凍櫃裡爆紅的話題商品，這個月逛Costco絕對讓人停不下來。以下是11款月中最值得買的Costco商品。

1.Synear卡士達熊貓包：《Costco Buys》分享了這款在網路爆紅的商品，形容它「可愛到幾乎讓人無法抗拒」。這款蒸甜點包做成熊貓造型，內餡是香滑濃郁的卡士達醬，為冷凍食品增添了趣味感。已完全熟成，可微波或蒸熱，無論當甜點或冷凍庫新選擇都很適合，一名網友留言說「我喜歡！上週剛買！」

2.It’s That Simple義大利麵：《Costco Buys》也分享了這款健康的義大利麵。這款原名為It’s Skinny，現改名為It’s That Simple的8包入義大利麵。麵條零淨碳水、低熱量、無麩質，且已預煮完成，只需加熱、拌醬就能快速上桌，非常適合平日晚餐。

3.紅絲絨餅乾（烘焙坊新品）：Costco烘焙坊推出多款新品，其中紅絲絨餅乾特別吸睛。深紅色餅乾中加入白巧克力豆，口感柔軟，充滿經典烘焙坊風格。

4.無糖汽水綜合包：新的Zero Sugar無糖汽水綜合包登場，內含A&W、7-Up、Sunkist Orange等經典口味，滿足不同喜好，適合囤冰箱或聚會飲用。

5.雙烤杏仁可頌：另一款烘焙坊新品是雙烤杏仁可頌。全奶油可頌內餡填入杏仁奶油，上層撒滿杏仁片再度烘烤，外酥內香。

6.科克蘭炸雞腿佐牧場沙拉醬：熟食區新登場的科克蘭炸雞腿，外皮金黃酥脆，附牧場醬沾食，適合不想下廚時快速解決一餐。

7.花生醬怪獸餅乾：Costco烘焙坊再推新品花生醬怪獸餅乾。厚實的餅乾充滿花生醬風味，內含彩色巧克力糖粒，但切記開盒後幾乎不能撐太久。

8.科克蘭烤蒜奶油帕瑪森法國麵包：這款2入裝法國麵包已調味完成，富含烤蒜、奶油與帕瑪森起司，加熱即可享用，外酥內軟，是義大利麵晚餐的完美搭配。

9.Banza 糙米義大利麵綜合包：《Costco Deals》指出Banza糙米義大利麵綜合包已先在美國西北部門市上架，內含通心粉與彎管麵各兩盒。以糙米與鷹嘴豆製成，無麩質、口感接近傳統義大利麵，適合家庭備餐與批次料理。

10.Chosen Foods義式香料沙拉醬：Chosen Foods 義式沙拉醬推出2瓶組，於美國東南部Costco門市開始販售。以100%酪梨油製成，搭配紅酒醋、香草與香料，主打成分單純、風味均衡。

11.青醬義大利麵沙拉：熟食區新推出青醬義大利麵沙拉，加入莫札瑞拉起司球，一名消費者直言「真的好吃。」

