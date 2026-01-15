入進養老院1個月！女兒接到「求救」趕到現場，父竟「瘦得面目全非」，頓時啞口無言。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕1名78歲翁健一（化名）因吞嚥困難，不忍老伴受苦，於是決定入住養老院，沒想到才1個月，女兒目睹瘦得面目全非的父親，才知晚餐竟只有1碗棕色的穀物，根本看不出來裡面是什麼，頓時啞口無言，決定搬離養老院。

日媒報導，58歲的女兒小林由美子表示，「我父親是個身材魁梧的人，身高將近180公分，工作時是個勤奮又固執的人。難以想像他會如此虛弱地說『我想回家』……」。

1個月前，由美子將父親送進了付費養老院，因健一身有殘疾，吞嚥困難，平時一直由75歲的母親吉子（化名）悉心照料他，為不讓老伴再受苦，於是決定搬進養老院。

入住養老院１個月後，父親打電話說，他想回家，而當她趕到養老院時，她看到了父親，一個失去了所有尊嚴的男人。

由美子說，當時是晚餐時間，父親面前放著１碗棕色的穀物，根本看不出來裡面是什麼。因為他吞嚥能力很弱，所有的飯菜都被碾成了碎末。父親面無表情地用勺子舀著吃。入住養老院才１個月，健一的臉頰就凹陷下去，瘦得面目全非。

由美子驚訝地走上前去詢問工作人員，工作人員承認道：“是的，他瘦了一些。”但接著說：“不過，你父親瘦下來，照顧起來應該更容易些。照顧體型較大的人確實更費力，所以瘦下來對他們很有幫助。”

在目睹瘦得面目全非的父親，不僅讓由美子震驚不已，同時也決定讓父親搬離養老院。

專家表示，在護理人員數量絕對不足以滿足不斷增長的護理需求，為了預防誤吸事故並減少護理時間，養老院提供「切碎」或「混合」餐食（無需太多準備且易於協助）的趨勢或許不可避免。

然而，正如由美子的父親一樣，許多人在被剝奪了進食的樂趣後，會失去動力，身體機能也會迅速下降。基於社會應該支持照顧的理念，入住養老機構是有效的選擇，但這並不代表家庭的角色就此結束。入住後，也必須繼續與養老機構平等地討論食物種類和生活品質等問題，並持續評估該機構是否適合家庭。

