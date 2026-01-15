中國旅遊巨頭攜程遭反壟斷調查 股價聞訊暴跌21％

中國線上旅遊平台龍頭「攜程集團（Trip.com Group ）」爆出遭到中國監管機構立案展開反壟斷調查。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國線上旅遊平台龍頭「攜程集團（Trip.com Group ）」爆出遭到中國監管機構立案展開反壟斷調查。受利空消息衝擊，攜程今（15日）在香港股市開盤股價一度重挫逾21%。

綜合媒體報導，長期以來，攜程被不少商家控訴，透過「金牌」、「特牌」等合作機制，建立排他性合作體系，被質疑變相實施「二選一」，迫使商家放棄多平台經營。

此外，多家飯店業者指出，攜程在未充分徵得商家同意下強制啟用「調價助手」功能，直接調整住宿價格，以維持平台價格優勢，導致部分商家出現虧損，也引發對商家定價自主權是否受侵害的質疑。對消費者而言，攜程演算法「殺熟客」、價格歧視與隱性捆綁銷售等問題亦屢遭詬病，影響消費體驗與選擇權。

中國國家市場監督管理總局於週三（14日）稍早發布公告，指經前期調查後，已依據《中華人民共和國反壟斷法》，正式對攜程涉嫌濫用市場支配地位的行為立案調查。

立案消息曝光後，攜程今15日香港股市股價開盤一度重挫逾21%。截至台北時間早上11點42分，攜程股價暫報454.6港元，跌幅20.18%。

