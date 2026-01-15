川普簽232條款祭出25％關稅，李淳預估台灣7成輸美產品將受影響。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普週三簽署232條款公告，將對特定先進運算晶片課徵25％關稅。中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員、前駐歐盟代表李淳今（15）日指出，台灣高達70％出口至美國的產品會受232條款影響。

國策研究院今日舉辦「川普執政周年與2026國際政經局勢展望」座談會。李淳於會中談及川普甫公布的232條款25％關稅，他指出，台灣有70％出口至美國的產品為高科技產品，沒有在繳對等關稅，最擔心的是232條款。

請繼續往下閱讀...

李淳指出，不同於其他國家等川普簽好行政命令後才與美國談232條款，台灣早在過去半年內，藉由對等關稅談判，同時與美方進行232條款談判，台灣與其他國家的出口結構不同，一定要將涵蓋7成出口產品的232條款放在前面談，談判會比其他國家更加複雜。

李淳也認為，依照目前經貿辦等單位公開的資訊，我們在232條款談判中，應有爭取到所有夥伴國中最好的待遇。

