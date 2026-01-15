自由電子報
焦點股》南亞︰玻纖布也缺貨荒？ 股價大漲

2026/01/15 11:01

日東紡股價5日大漲兩成，南亞股價開盤大漲。 （資料照）日東紡股價5日大漲兩成，南亞股價開盤大漲。 （資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到全球玻纖布大廠日東紡近5日股價大漲逾兩成之故，今日台股玻纖布族群也跟上，南亞（1303）開盤後湧入大量買單，截至10:42分為止，股價大漲6元、暫報69.4元，成交量爆出16.2萬張。

日東紡股價自上周四的每股10800日圓，一路狂飆至今日的13230日圓，漲幅超過兩成，而南亞在本週一公告去年獲利後，隔日股價下跌，最低來到62.2元，今日開盤後股價最高來到69.6元，距離漲停只差0.1元，倒是有超過2萬張掛在漲停價等著賣。

面對今年營運，南亞認為，電子材料近年布局與技術提升，加上中高階原物料短缺、銅價高漲、AI創新應用加速發展等有利條件下，經營績效逐漸發酵；搭配產品朝差異化發展，並擴大與同業合作、加速轉型等，將帶動2026年業績明顯回升。

觀察三大法人進出，外資昨日買超7348張、投信小買72張、自營商買超1526張，合計買超達8946張，主力昨日買超5909張，買超券商以美林、摩根大通、高盛為主。

