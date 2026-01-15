戰爭紅利？美國「賤賣」委內瑞拉石油 首筆變現158億

委內瑞拉豐富的石油資產，在馬杜羅政權垮台後淪為川普政府急於「變現」的戰利品。圖為委內瑞拉卡貝略港（Puerto Cabello）的埃爾帕利托（El Palito）煉油廠。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍本月稍早對委內瑞拉發動攻擊、並逮捕獨裁總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，川普政府迅速啟動「戰利品變現」計畫。美國《CNN》財經頻道報導，拜登政府官員證實，美國已完成首批委內瑞拉原油的銷售作業，總價值達5億美元（約新台幣158億元）。這標誌著華盛頓正式接管並開始利用這個拉美產油國的龐大能源儲備。

一名政府官員透露，這筆158億元的交易只是開端，預計未來數天至數週內將有更多石油出售。《路透》進一步披露，為了在國際市場上與加拿大等競爭對手搶市，這些被美方掌握的委內瑞拉原油，正以「折扣價」向貿易商拋售。川普在行動後明確表示，他計畫利用該國豐富的石油儲備來重建其經濟。

請繼續往下閱讀...

川普喊千億重建 艾克森美孚CEO打臉

儘管川普9日宣稱石油業將投入至少1000億美元（約新台幣3.16兆元）重建委內瑞拉殘破的能源部門，但這項宏願隨即遭到美國能源巨頭當面潑冷水。在白宮舉行的會議上，艾克森美孚（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）直言不諱地告訴官員：「那裡根本沒法投資。」

伍茲向白宮官員解釋，委內瑞拉缺乏基本的法律與商業架構，「我們甚至無法評估投資能獲得什麼回報」。報導指出，多位出席會議的高階主管也表達了類似的保留態度。儘管川普與幕僚在9日進行了長時間的遊說，但最終未能從這些企業手中拿到任何具體的投資承諾。

面對業界的冷淡，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）14日仍試圖粉飾太平。他在聲明中堅稱，川普團隊正與「準備好進行史無前例投資」的石油公司進行「積極且持續的討論」，以恢復委內瑞拉的石油基礎設施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法