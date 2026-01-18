危老落日1》 2025年申請案爆量 年增幅逾1.4倍

危老、都更都屬於合建的方式，建商商不用負擔購置土地。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國危老申請案從谷底彈升，2025年截至11月，全國累積申請案有683件，相較2024年全年僅283件，還要多出400件、年增幅逾1.4倍。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，危老申請案件數反彈主因可能與「危老條例」即將落日，加上內政部規劃接棒的2.0版本、限制重建住宅使用比率須達1/2，且容積獎勵要看基地面積規模，兩項新規等於加速商用比率較高的舊樓或是小面積基地趕在舊法失效前掛件申請，以爭取較容易或較佳獎勵條件。

請繼續往下閱讀...

內政部都市更新入口網站近期發布過去6年、每一年度的全國、各縣市危老申請與核准案件數統計表，觀察各年度統計，2021至2023年是危老案申請的高峰，連續三年突破700件，2021、2022年甚至連續兩年突破800件，不過，2024年則斷崖式下墜。

房產業者指出，隨著時程獎勵落日歸零，危老案湧案申請湧案高峰也跟著成為回憶，尤其落日前、時程獎勵減碼到只剩2%以內的2024年、申請件數僅是過去高峰時的32%，甚至整個年度申請件數不到300件，六都中則有四都的全年申請件數連50件都不到。

但是，2025年全年的申請案又突然陡升拉高、截至11月底全國有683件，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2025年的確市場景氣欠佳，建商買地與推案態度都相當謹慎，而危老、都更都屬於合建的方式，建商商不用負擔購置土地，雖然可能開發利益不如買地興建，但長期來說也可以減少將資金投入土地的風險。

循危老、都更模式 建商可減輕買地負擔

馨傳不動產智庫執行長何世昌則點出，危老開發時程獎勵落日後，2025年危老申請卻爆大量，主因來自於2026年公設比改革可能會實施；由於公設比改革後的新制必然使地主分回條件縮水，地主擔憂再拖下去權益受損而建商害怕夜長夢多，因此趕著在新制上路前送件。但此同時，也有不少還在整合中的重建案，實施者評估一年半載難以達陣，索性暫停整合等新制公布後再重新評估。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法