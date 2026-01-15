焦點股》富喬：美國科技巨頭爭搶玻纖布 富喬帶量攻高

富喬今日股價轉強。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕高階玻纖布供不應求，外電報導蘋果、超微與輝達雖直接前往日本向日東紡（Nittobo）爭取貨源，但卻無功而返，短缺情況可能必須等到日東紡新產能明年下半年開出後才能緩解，各家大廠只好轉向其他供應商，積極培植替代來源，玻纖布廠富喬（1815）持續進行擴產，鎖定高頻、高速、低損耗應用產品Low DK1及Low DK2玻纖產品，Low CTE玻纖產品已在去年第4季起少量出貨並擴大認證，預期今年出貨規模可逐季推升，有望推升今年營收及獲利。

富喬股價經過近半個月的回檔整理，今日帶量轉強，截至10:23分左右，富喬股價上漲5.23%，暫報92.6元，成交量逾8.85萬張，已超越昨日全天成交量5.62萬張，一口氣站上5日、10日與月線。

富喬表示，Low DK1及Low DK2玻纖產品搭上AI產業的快速成長，目前公司在Low DK與Low CTE兩大先進製程產品發揮紗、布垂直整合之技術及生產優勢，Low DK加上Low CTE相關先進高階材料產能比重已從2024年的30%，在2025年底提高至45%，2026年目標拉升到60%。

