危老落日2》營建成本增加 危老基地面積逐年放大

〔記者徐義平／台北報導〕全國危老核准案基地平均面積有逐年變大趨勢、根據內政部都市更新入口網站發布，2020年全國危老核准案基地平均面積約206.39坪，但到了2025年前11月，全國平均面積約241.35坪、6年來放大約16.94%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，危老重建基地雖逐年變大，可能與政府給予開發規模容積獎勵有關，激勵實施者整合更大的基地來重建，不過，逾200坪的基地規模仍舊偏小，通常難以做到戶戶有平面車位的規劃，而基地過小的建案，通常室內格局略差，購屋族不妨多加比較。

危老基地放大與建築成本攀高有絕對關係。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，因開發規模小，不但建築規劃、營造工程的固定成本無法被有效稀釋，而且法規要求的設備、設施面積不能打折扣，最後恐形成售價高但效用低的產品，再加上鄰損議題成為社會重要安全議題，也進一步增加建商的成本、風險，因此，捨棄紙片屋、竹筍屋已成為危老政策在房市轉向後，校正回歸的自行調適結果。

危老基地太小 每坪平均造價過高

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去北市因為整合困難，建商或地主可能基地有100坪就會想改建，但現在市況欠佳，在條件許可狀況下，還是會希望具有一定開發規模在興建，避免造價平均單價過高或者爭取可以規畫平面車位，才能夠維持較佳的房價與銷售條件。

