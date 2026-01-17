妥協老屋1》63％租屋族 承租現況30年以上老屋

高達63%租屋族的租屋現況、是承租30年以上老宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部最新發布、2025年下半年租金統計，總計71.7萬件有效合約中、高達63%租屋族的租屋現況、是承租30年以上老宅，也就是每1.58件就有1件是老宅，至於租屋類型以整層比率最高、約46%，不過，租屋現況為分租套、雅房的比率也高達41%，也就是每2.44件就有1件租屋類型為分租套、雅房。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，全台各縣市老屋存量占比相當高，反觀5年內的新屋比率甚低，多數房東往往會買老屋出租進而提高投報率，再加上老屋租金負擔沒有新屋來得沉重，因此，多數租屋族在預算有限及租屋物件多元的考量下就會選擇承租老屋，而此現象是與現實妥協後的結果，並非租屋族特別愛租老房子。

再觀察各租屋類型的屋齡分布，其中分租套、雅房中，高達7成租屋族承租物件為30年以上的老屋，另整戶承租部分，也有高達61.5%的比率是30年以上老屋。

房產業者分析，台灣進入屋老人高齡的社會現況，尤其從統計來看，多數租屋族承租物件現況為高齡老宅，屋況呈現老化，若沒有進一步整建維護，應該只能滿足最基本的住處需求。

若進一步比較全國整層租屋屋齡30年以上、未滿30年的租金中位數，前者每月中位數房租約1.3萬元、後者中位數約1.7萬元，兩者每月落差4千元、也就是說新的比老的還要貴超過3成，或者是老宅比新屋便宜約23.53%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新屋要求的租金水準比較高，因此老宅一直是租賃市場重要供給關鍵，不過，較舊的住宅可能設備屋況有可能有些小毛病，租屋族也要留意相關細節。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，台灣老屋高占比的現象再加上租屋族普遍為預算導向，以及管理費的雙重壓力，因此租屋族被迫傾向承租老屋的狀況會更加明顯。也因為老屋的物理及機能條件較差，後續將衍伸出的租屋服務需求在超高齡、少子女化的管理市場的新商機。

