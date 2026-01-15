台灣黃金有這麼多！全球央行都瘋買 持有量30年首見超車美債

圖為新北市金瓜石黃金博物館內的超大金磚。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格大幅上漲，各國央行也大量購入黃金，黃金可能已經超越美國國債，成為全球最大的儲備資產。台灣也不缺席，中央銀行持有約424公噸黃金，成為國家金融安全的重要後盾。

韓媒《Chosun》報導，隨著近幾年美國對俄羅斯、中國和伊朗等國的金融制裁不斷升級，各國央行紛紛減少外匯存底中美元資產的比例，轉而增持黃金。

請繼續往下閱讀...

根據美國財政部數據顯示，去年前3個季度，全球央行淨買進價值6290億美元（約新台幣19兆元）的美國公債，但同期，各國央行持有的黃金價值增加了6847億美元（約新台幣21兆元），超過了美國公債持有量的成長。

世界黃金協會（WGC）本月公布的數據顯示，除美國之外，全球官方黃金儲備總量已超過9億盎司（約2800公噸），資料多數截至11月底，部分國家更新至10月底。

中國媒體《財聯社》以去年11月30日金價估算，這些黃金價值約3.82兆美元（約新台幣121兆），接近同期海外政府持有美國國債的3.88兆美元（約新台幣122兆元）。若以年底價格計算，全球非美國官方黃金儲備價值可達3.93兆美元（約新台幣123兆元），正式超越海外持有的美國國債，這是自1996年以來首次出現的情況。

NDR首席宏觀策略師Joe Kalish表示，隨著全球對法定貨幣信心下降，黃金及其他貴金屬的吸引力明顯上升。他指出，幾個月前，黃金與美債之間的差距仍明顯，如今這個差距已消失。

黃金價格的持續走高，也反映出各國降低對美國金融體系依賴的意圖，部分原因包括美元貶值，以及防範資產凍結或制裁的風險。2025年金價全年上漲約66%，並在2026年初延續升勢，再次凸顯黃金的避險功能。

《Chosun》引述杜克大學富卡商學院教授 Campbell Harvey的話表示，主要央行因擔憂美元貶值，正減少持有美元資產，轉而購入黃金作為替代，隨著央行大規模買入黃金，不僅推升了金價，也形成了一種結構，使官方儲備的價值與潛在收益同步增長。

報導也揭露，台灣目前黃金儲備約為424公噸左右，其他亞洲國家如中國和日本，分別擁有2305公噸和846公噸黃金儲備，南韓的儲備量則一直維持在104噸。

不過，黃金的長期走勢仍取決於多項因素，包括美國貨幣與財政政策、低利率與高通膨環境、美元表現，以及全球央行是否持續購金。華爾街對黃金前景仍有分歧，多數機構對金價持樂觀態度，包括瑞銀集團近期將黃金評級上調至「增持」，但也有少數機構持相反看法，如凱投宏觀預測金價在2026年將走弱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法