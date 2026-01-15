北京資安大清洗！市場點名 : 博通、思科首當其衝 「這2家」成贏家

中國版的「資安清場」正在上演。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》14日引述消息人士消息，中國有關部門已通知國內企業停用約十餘家美國和以色列網絡安全軟體，核心原因是「國家安全疑慮」，此舉被視為北京加速「去西方化」科技路線，對美國資安與網通巨頭來說是一記重擊。

市場認為，博通（Broadcom）與思科（Cisco）、Alphabet等深度涉入企業級IT與網路設備生態的業者，潛在衝擊最為巨大。而中國本土資安供應商，如360安全科技與東軟集團，正被視為潛在替代方案。

據3名知情人士指出，此舉發生在中美關係的微妙時點。目前中美兩國仍維持脆弱的貿易休戰狀態，並正為美國總統川普預計4月訪問北京做準備，但北京對「任何西方設備可能被外國勢力滲透或駭入」的疑慮正不斷升高，促使中國官方加速汰換西方電腦設備與辦公軟體，並積極以本土替代方案，取代西方製造的關鍵技術。

據報導，遭到中國官方停用的美國企業軟體，包括博通旗下VMware、Palo Alto Networks 與 Fortinet；以色列方面，則包括 Check Point Software。消息人士指出，名單還涵蓋 Alphabet 旗下的 Mandiant，以及 Alphabet 去年宣布收購的Wiz，同時也包括 CrowdStrike、SentinelOne、Recorded Future、McAfee、Claroty 與 Rapid7 等美國資安公司。

以色列的CyberArk（去年由Palo Alto宣布收購）、Orca Security與Cato Networks，以及法國國防集團Thales於2023年收購的Imperva，也名列其中。

《路透》指出，以上部分業者在中國有實質布局，因此並非所有公司都能全身而退。其中，Fortinet在中國設有3個辦公室、香港另有據點；Check Point 官網列有上海與香港的支援地址；博通在中國有6個據點，Palo Alto 亦設有5個辦公室，甚至包括澳門。這些實體存在，使得「全面停用」的實際衝擊，恐不只停留在象徵層面。

