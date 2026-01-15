鄭麗君、楊珍妮赴美展開第六輪關稅談判 會後宣布共識內容

行政院台美經貿工作小組今日表示，行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於1月14日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外媒《彭博》報導，台灣行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮正前往美國，將洽談美國對台關稅事宜。行政院台美經貿工作小組今日證實，鄭、楊兩人所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，即於1月14日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商。

台美經貿工作小組表示，此行有四項談判目標：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以「台灣模式」打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供我國業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

請繼續往下閱讀...

台美經貿工作小組指出，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識的內容。後續我方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

台美經貿工作小組提及，此外，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布的半導體關稅政策，我方先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法