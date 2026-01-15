川普又撼動油市了！國際油價盤後馬上紅翻黑原因曝光

週三（14日）國際油價上漲，隨後回吐了當天大部分漲幅。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（14日）國際油價上漲，隨後回吐了當天大部分漲幅，此前美國總統川普表示，伊朗鎮壓內亂的殺戮行動正在減弱，一番話暗示美國將暫停伊朗軍事行動，緩解了人們對伊朗石油供應中斷的擔憂。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌96美分或1.57%，收每桶60.19美元。但稍早結算價顯示，西德州中質原油 期貨上漲96美分或1.57%，收每桶60.19美元。

布蘭特原油期貨下跌92美分或1.41%，收每桶64.55美元。但稍早，布蘭特原油期貨結算價上漲1.05美元或1.6%，報每桶66.52美元。

《路透》報導，川普表示，他被告知伊朗鎮壓全國抗議活動中的殺戮正在減弱，他認為目前沒有大規模處決的計畫。Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）說：「市場現在認為，美國也許不會對伊朗發動攻擊，因此股市反彈，油價也迅速暴跌。」

花旗銀行分析師說：「伊朗的抗議活動，可能透過短期供應損失讓全球石油平衡趨於吃緊，但主要仍是地緣政治風險溢價上升的結果。」不過分析師也指出，抗議活動並未蔓延到伊朗的主要產油區，這限制了對實際供應的影響。

此外，明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）對經濟前景持樂觀態度，預期通膨將減弱，這也為油價帶來支撐。

美國能源資訊署（EIA）表示，由於煉油活動和進口量大增，上週美國原油庫存意外增加，汽油庫存增幅遠超過預期。

根據EIA資料，上週原油庫存增340萬桶，達到4.224億桶，路透調查則顯示分析師預測會減少170萬桶。另一方面，汽油庫存增加900萬桶，達到2.51億桶，分析師的預期則是增加360萬桶。

