黃金超狂又創歷史新高了！專家「1句話」畫重點

週三（14日）黃金價格續創歷史新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週三（14日）黃金價格續創歷史新高，白銀跳漲至每盎司92美元之上，分析師表示，「條條大路通向黃金和白銀」。

黃金現貨價上漲0.9%，報每盎司4628.68元，盤中稍早漲至4641.40美元，改寫前1天才締造的歷史紀錄。

請繼續往下閱讀...

2月交割的黃金期貨上漲0.8%，報每盎司4635.70美元。

《路透》報導，Allegiance Gold 營運長埃布卡里安（Alex Ebkarian）表示：「條條大路通向黃金和白銀。」他表示目前需求來自各方買家，而市場正處於結構性牛市階段。

伊朗警告駐有美軍的鄰國，若華盛頓就伊朗國內的抗議進行干預，伊朗將打擊這些國家境內的美軍基地。

川普再次要求美國控制格陵蘭之際，丹麥和格陵蘭外交部長將與美國副總統范斯（JD Vance）會晤。

最新數據顯示，美國11月零售銷售增幅高於預期，生產者物價指數（PPI）月比增幅符合預期，但年比超出預期，美國周二公布的12月核心消費者物價指數（CPI）弱於預期，交易員仍預測今年將有兩次降息。

人們繼續擔憂聯準會（Fed）獨立性，在川普政府威脅對Fed主席鮑爾提起刑事訴訟之後，全球央行總裁週二紛紛聲援鮑爾。

其他貴金屬交易

現貨白銀跳漲5.2%，報每盎司91.46美元新高，稍早創下92.23美元的歷史新高。

現貨鉑金上漲2.4%，報每盎司2379.68美元。

現貨鈀金上漲1.3%，報每盎司1862.96美元。

埃布卡里安說：「我們預料會有一些波動，但我認為白銀在100美元的價位與90美元的價位沒有什麼不同。我們的短期預測在100美元到144美元之間。」

他補充說，第1季的貴金屬行情可望保持上升趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法